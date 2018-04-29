Engin Akyürek’in çılgın hayranı kıtaları aştı!

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Engin Akyürek sevgisi sınır tanımıyor... Ünü Türkiyesınırlarını aşan ve Arap dünyası ile Latin Amerika'da da geniş bir hayran kitlesi olan Akyürek'in Brezilyalı hayranı Cristina Cordeiro Andre, 10 bin 698 kilometre yol kat edip İstanbul'a geldi. 35 yaşındaki Andre, Akyürek'le tanışma umuduyla geldiğini belirterek "Onu göremedim ama onun sayesinde Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok sevdim. Bir dahaki sefere arkadaşlarımı da alıp geleceğim" dedi. Akyürek sayesinde Türkiye'ye hayranlık duymaya başladığını belirten Brezilyalı kadın, yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yaparken Türk kültürünü de öğrenmiş. Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Andre, mesnevi kültürüne de ilgi duymaya başlamış ve Türkiye'de ilk olarak semazen gösterisi izlemeye gitmiş. Engin Akyürek için yazdığı kitabı da yanına alan Brezilyalı hayran, oyuncunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtle hatıra fotoğrafları çektirdi. Andre ve Brezilyalı diğer Engin Akyürek hayranları, ülkelerinde düzenli olarak oyuncunun adına kan bağışında bulunuyor.Kaynak:Sabah.com.tr