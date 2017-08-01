En tehlikeli seks pozisyonu...

Uzmanlar, en tehlikeli seks pozisyonunu açıkladı. İngiltere'de her yıl 18 erkeğin penisinin kırılmasına neden olan köpek pozisyonu konusunda İngiliz basınına konuşan uzmanlar, "Böyle sevişirken dikkatli olun" dedi.

Cinsellik - 01 Ağustos 2017 19:49

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun, uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, en tehlikeli seks pozisyonlarını sıralayarak okuyucularını uyardı. Hastane kayıtlarıyla birlikte doktorların görüşlerine de yer verilen haberde, köpek pozisyonunun ciddi sakatlık ve rahatsızlıklara sebep olduğu belirtildi. İngiliz Sağlık Bakanlığı verilerine göre sadece geçtiğimiz yıl İngiltere’de 18 erkeğin penisinin kırıldığı açıklandı. Bunun sebebi olarak da ereksiyon halindeki penisin yanlışlıkla partnerin kasıklarına çarpması gösterildi.



En tehlikeli ikinci seks hareketinin misyoner pozisyonu olduğunu belirten uzmanlar, “20 ile 30 yaşındaki erkekler daha sağlıklı oldukları ve daha uzun süre erekte oldukları için bu sakatlıktan muzdarip ” ifadesini kullandı.



Dünya çapındaki seks sakatlıklarını inceleyen Brezilyalı bilim insanlarının derlemesi Journal of Impotence Research’te yer alırken uzmanlar aşırı sert mastürbasyon yapmanın da penis kırılmasına sebep olduğunu belirtti.

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