Emre Altuğ, Türk Sanat Müziği albümü hazırladı!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Emre Altuğ, bu kez Türk Sanat Müziği albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Müzik - 08 Ağustos 2017 22:16
Emre Altuğ, Türk Sanat Müziği albümü hazırladı!
Usta isim Yıldırım Gürses imzalı klasikleri seslendiren Emre Altuğ, kariyerinin 18’inci yılını Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan, ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ albümüyle kutlayacak.

Poll Production etiketiyle Polat Yağcı prodüktörlüğünde hazırlanan albüm 11 Ağustos’ta piyasaya çıkacak.
Aranjelerini Selim Çaldıran, Ceyhun Çelikten ve Erkin Arslan’ın yaptığı albümde ‘Son Mektup’, ‘Çal Kanunum Çal’, ‘Affetmem Asla Seni’, ‘Feryat’ gibi Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri yer alıyor.

‘YENİ NESLE MİRAS, ESKİ NESLE HATIRA’
Altuğ, bu projenin uzun zamandır hayalini kurduğunu belirterek, “Albümü nihayet dinleyicilerin beğenisine sunuyorum. ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ yeni nesle miras, eski nesle hatıradır. Geçmişten bugüne hepimizin hayatına fon müziği olmuş bu klasikleri tekrar seslendirmek benim için büyük bir onurdur” dedi.

Albümün ilk klibi ‘Kırık Kalp’ parçasına çekildi. Tülay İbak yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler Çatalca’da tamamlandı.
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