Emma Watson'dan yeni akım: 'Kendiyle partner'

Harry Potter'ın sevilen oyuncusu Emma Watson, geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine ilişki durumuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada ilişki durumuyla ilgili 'hayatında biri olmadığını ve kendi kendisini partner olarak gördüğünü' söyledi. Watson'ın bu yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Watson'ın açıklamasını çok beğenirken diğer kısım da alay etti.Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Harry Potter filmlerinin psikolojisini kötü etkilediğini "Bazen çok fazla geliyordu, o kadar fazla geliyordu ki neredeyse vertigo olacak kadar.. kendimi kopmuş hissediyordum ama huzuru bunda kendi kimliğimi hatırlamada buldum. Ben birinin kızıyım. Ben annemin kızıyım, ben babamın kızıyım, ben bir kız kardeşim. Ben bir aileye mensubum. Bir yerden geliyorum, kökenlerim var. Gerçekten önemli, ağırlıklı ve sağlam olan, bunların hiçbiriyle ilgisi olmayan, sahip olduğum büyük bir varoluş ve kimlik var." diyerek açıklamıştı.