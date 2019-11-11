Emaar’ın 'Jump' açılışına Arya Doğulu damgasını vurdu!

Emaar, AVM sektöründe bir ilke imza atarak adrenalin dolu oyun alanı The Jump’ı açtı. Açılışta Ozan Doğulu, kızı Arya'yla sahne aldı.The Jump’in açılışında Ozan Doğulu kızı Arya ile ilk defa sahne aldı. Baba kız birlikte DJ performansı gerçekleştirdi. Arya Doğulu'nun sahnede söylediği yabancı şarkılar büyük beğeni topladı.The Jump'ın açılışına Burcu Kıratlı, Elif Boyner, Gonca Vuslateri, Baran Bölükbaşı, Petek Ertüre, Burcu Atasoy, Melisa Döngel, Çiğdem Batur, Beste Kanar, Pelin Akat, Ece Şeçkin, Yeliz Şar, Günay Musayeva, Beste Kanar ve Wilma Elles gibi birçok ünlü isim katıldı.