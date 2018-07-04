Eliz’i fena ‘Boz’du!

Magazin - 04.07.2018 09:53

Murat Boz’dan baklava tarifi!

Eliz Sakuçoğlu geri döndü!

Murat Boz ile Eliz Sakuçoğlu pişti oldu!

Aslı Enver’le 2.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme’ye tatile gitti. İki popçu, Alaçatı’daki bir mekanda eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaştı. Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi.İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu, Çeşme tatili boyunca Murat Boz’u yakın takibe aldı. Boz ile bir araya gelip konuşmak istedi ancak başarılı olamadı. Ünlü popçu, 8 yıl aşk yaşadığı, 2015’te kırgın olarak ayrıldığı Eliz Sakuçoğlu’na cevap vermedi.