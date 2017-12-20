Ekranlara o diziyle dönüyor!

TV Dünyası - 20.12.2017 10:47

Demet Evgar'ın fotoğrafı olay oldu!

1 Kadın 1 Erkek dizisinde Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Demet Evgar, ekranlara dönmeye karar verdi. "Aile Arasında" filmiyle başarılı bir performans sergileyen Evgar, Star Tv'de başlayacak olan "Avlu" dizisinde oynayacak.Yüksel Aksu’nun yönettiği dizide Demet Evgar, hapishane ortamı ile yeni tanışan ve kızından ayrılmanın acısını üzerinden atamayan bir kadını canlandıracak.Demet Evgar başrolü Kenan Ece ile paylaşacak.