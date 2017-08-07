İşte "Ekrana dönsün" denilen erkek oyuncu!

GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.

Dizi - 07 Ağustos 2017 17:30
İşte "Ekrana dönsün" denilen erkek oyuncu!
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Yeni sezonda "ekrana dönsün" dediğiniz erkek oyuncu kim?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette Engin Akyürek kullanılan toplam oyun %29,4'ünü alarak açık ara birinci oldu. Onu %14,8 ile Çağatay Ulusoy takip etti. Mehmet Akif Alakurt ise %13,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

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