İşte "Ekrana dönsün" denilen erkek oyuncu!

Dizi - 07 Ağustos 2017 17:30

GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Yeni sezonda "ekrana dönsün" dediğiniz erkek oyuncu kim?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette Engin Akyürek kullanılan toplam oyun %29,4'ünü alarak açık ara birinci oldu. Onu %14,8 ile Çağatay Ulusoy takip etti. Mehmet Akif Alakurt ise %13,3 ile üçüncü sırada yer aldı.