Kıvanç'ın sevgilisi Ekin Türkmen oldu!
Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin oyuncu kadrosuna dahil olan Ekin Türkmen, çekim maratonu başlamadan önce tatil için Çeşme’ye gitti.Magazin - 07.07.2018 15:21
'Küçük Kadınlar' dizisinde 'Elif' karaketeriyle yıldızı parlayan 33 yaşındaki güzel oyuncu Ekin Türkmen, 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizide yer almıştı. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi rolünü canlandıracak olan Ekin Türkmen, geçtiğimiz gün kız arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de bir beach'te objektiflere yakalandı. Plajda bikinili haliyle görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen, kusursuz fiziği ile herkesi büyüledi.
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Bağlantılar: Ekin Türkmen, Kıvanç Tatlıtuğ
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