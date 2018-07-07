Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!

Magazin - 07.07.2018 15:21

Kıvanç'ın sevgilisi Ekin Türkmen oldu!

'Küçük Kadınlar' dizisinde 'Elif' karaketeriyle yıldızı parlayan 33 yaşındaki güzel oyuncu Ekin Türkmen, 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizide yer almıştı. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi rolünü canlandıracak olan Ekin Türkmen, geçtiğimiz gün kız arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de bir beach'te objektiflere yakalandı. Plajda bikinili haliyle görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen, kusursuz fiziği ile herkesi büyüledi.