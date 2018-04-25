Edis Görgülü'nün yeni klibi çok beğenildi!
Edis'in tarzı çalıntı çıktı!
Şarkılarıyla herkesin beğenisini kazanan Edis, stiliyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak Edis'in tarzı İngiliz şarkıcı Harry Styles'tan çalıntı çıktı.Magazin - 26.04.2018 06:00
Popçu Edis'in şarkıları akılda kaldığı kadar kıyafetleri de bir o kadar akılda kalıyor. Diğer popçulardan farklı olduğuna dair atılan yorumlara karşılık Edis'in çok beğenilen tarzının Harry Styles'ın taklidi olduğu ortaya çıktı.
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Bağlantılar: Edis Görgülü
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