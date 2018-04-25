Edis'in tarzı çalıntı çıktı!

Magazin - 26.04.2018 06:00

Edis Görgülü'nün yeni klibi çok beğenildi!

Popçu Edis'in şarkıları akılda kaldığı kadar kıyafetleri de bir o kadar akılda kalıyor. Diğer popçulardan farklı olduğuna dair atılan yorumlara karşılık Edis'in çok beğenilen tarzının Harry Styles'ın taklidi olduğu ortaya çıktı.