Eda Taşpınar: Benim mevsimim geliyor!

Bronz olan teni ve yaz boyunca yaptığı tatiliyle adından söz ettiren Eda Taşpınar, son birkaç yıldır iş kadınlığı kimliğiyle de ön plana çıkıyor.Çıkardığı güneş kremlerini sosyal medya hesabından paylaşan Eda Taşpınar, bu defa daha önceki yaptığı paylaşımlardan farklı bir paylaşımda bulundu.Bindiği teknede ayaklarını suya sarkıtmış bir şekilde otururken görüldüğü kareyi hesabından paylaşan Taşpınar, bu fotoğrafa, "Benim mevsimim geliyor" notunu düştü.