Bronz olan teni ve yaz boyunca yaptığı tatiliyle adından söz ettiren Eda Taşpınar, son birkaç yıldır iş kadınlığı kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
Çıkardığı güneş kremlerini sosyal medya hesabından paylaşan Eda Taşpınar, bu defa daha önceki yaptığı paylaşımlardan farklı bir paylaşımda bulundu.
Bindiği teknede ayaklarını suya sarkıtmış bir şekilde otururken görüldüğü kareyi hesabından paylaşan Taşpınar, bu fotoğrafa, "Benim mevsimim geliyor" notunu düştü.
İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı:
Eda Taşpınar: Benim mevsimim geliyor!
Yaz mevsimi denince akla gelen ilk isimlerden olan Eda Taşpınar, her yıl şezlong üzerinde çektirdiği fotoğraflara yazı müjdeliyor. Taşpınar, bu defa farklı bir kare paylaştı.
01.05.2018 08:00 Magazin