Ece Seçkin'in evlilik hayali!

Magazin - 27.04.2018 09:06

Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile önceki gün Karaköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı görüntülenen çift magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Röportaj sırasında Ece Seçkin bir ara “16 Mayıs’ta 4’üncü yılımız dolacak, artık ben de evlilik bekliyorum” dedi. Bunun üzerine güzel şarkıcının sevgilisi "O iş bende" cevabını verdi. Terlemez, “İnşallah bakalım, ama siz hemen sürprizi bozuyorsunuz” diye konuştu.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: