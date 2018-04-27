Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile önceki gün Karaköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı görüntülenen çift magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Röportaj sırasında Ece Seçkin bir ara “16 Mayıs’ta 4’üncü yılımız dolacak, artık ben de evlilik bekliyorum” dedi. Bunun üzerine güzel şarkıcının sevgilisi "O iş bende" cevabını verdi. Terlemez, “İnşallah bakalım, ama siz hemen sürprizi bozuyorsunuz” diye konuştu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Ece Seçkin'in evlilik hayali!
Ece Seçkin sevgilisi Çağrı Terlemez'le görüntülendi. Şarkıcı muhabirlere evlilik teklifi beklediğini itiraf etti.Magazin - 27.04.2018 09:06
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ece Seçkin, Çağrı Terlemez
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Hadise'ye ikinci haciz şoku!
- Yıkılmadım ayaktayım!
- Ebru Polat, Bodrum'a hazırlanıyor!
- Can Bonomo: Tatil planımız yok!
- Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!
- Cem Yılmaz yeni yaşını eski eşiyle kutladı!
- Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!
- Hakan Yılmaz saldırı anını anlattı!
- Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
- Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!