Ece Seçkin'in evlilik hayali!

Ece Seçkin sevgilisi Çağrı Terlemez'le görüntülendi. Şarkıcı muhabirlere evlilik teklifi beklediğini itiraf etti.

Magazin - 27.04.2018 09:06
Ece Seçkin'in evlilik hayali!
Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile önceki gün Karaköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı görüntülenen çift magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Röportaj sırasında Ece Seçkin bir ara “16 Mayıs’ta 4’üncü yılımız dolacak, artık ben de evlilik bekliyorum” dedi. Bunun üzerine güzel şarkıcının sevgilisi "O iş bende" cevabını verdi. Terlemez, “İnşallah bakalım, ama siz hemen sürprizi bozuyorsunuz” diye konuştu.

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