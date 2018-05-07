Ece Erken'in oğluna şaşırtan yorum!

Sunucu Ece Erken'e Instagram'dan oğlu Eymen hakkında şaşırtan bir yorum geldi.

Magazin - 07.05.2018 13:00
Ece Erken'in oğluna şaşırtan yorum!
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden biri olan Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında oğlu Eymen'in kendisini izlediği videoyu Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

Ece Erken'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi fakat bir takipçisinin Eymen hakkında yaptığı yorum şaşırttı.

Erken'in "Eymen annesini görünce" notuyla paylaştığı videoya bir takipçisi, Çocuk şişmiş biraz spor yaptırın" yorumu geldi.

Ece Erken de "Sen kendine bak amca o bebek daha kilo verir alır!" diyerek mesaja tepki gösterdi.

İşte o video:


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Bağlantılar: Ece Erken, Eymen

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