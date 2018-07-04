Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu’nun aşkı gözlerden uzak sürüyor. Ünlü sunucu ile İzmirli işadamının birlikte tatil için Amerika’ya gittiği ortaya çıktı. Erken ve bir ara ayrı şehirlerde olmalarını gerekçe göstererek “ilişkimiz yürümedi” dediği Torbaoğlu, önceki gün Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Torbaoğlu, bu beraberliğin duyulmasından bir süre önce eşinden ayrılmıştı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Ece Erken sevgilisiyle Amerika'da sarmaş dolaş
Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu’nun aşkı gözlerden uzak sürüyor.Magazin - 04.07.2018 10:09
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ece Erken
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
- Gülşen o iddialara yanıt verdi!
- Zehra'nın arkasına saklandı!
- Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
- Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
- Derya Balta'nın son hali şoke etti!
- Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
- Küvet pozu olay yarattı!
- Deniz Çakır ateş püskürdü!
- Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!