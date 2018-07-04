Ece Erken sevgilisiyle Amerika'da sarmaş dolaş

Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu’nun aşkı gözlerden uzak sürüyor.

Magazin - 04.07.2018 10:09
Ece Erken sevgilisiyle Amerika'da sarmaş dolaş
Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu’nun aşkı gözlerden uzak sürüyor. Ünlü sunucu ile İzmirli işadamının birlikte tatil için Amerika’ya gittiği ortaya çıktı. Erken ve bir ara ayrı şehirlerde olmalarını gerekçe göstererek “ilişkimiz yürümedi” dediği Torbaoğlu, önceki gün Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Torbaoğlu, bu beraberliğin duyulmasından bir süre önce eşinden ayrılmıştı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

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