Ebru Şallı: Kimse büyük konuşmasın!
Ünlü manken Ebru Şallı, mutluluğu Uğur Akkuş'ta bulduğunu dile getirdi. Şallı, yaşadıklarının arkasında olduğunu belirten ifadeler kullandı.
Magazin - 26.04.2018 10:57
Ebru Şallı, Gonca Derin Akkuş ile evli olan Uğur Akkuş ile ilişkisine devam ediyor. Ünlü manken ilişkisinden mutlu olduğunu söyledi.
Herkesin yaşadığından sorumlu olduğunu vurgulayan Şallı, “"Mutluyum çok şükür. Herkes yaşadığından mesuldür. Kimse büyük konuşmasın herkes her şeyi yaşayabilir. Millet ne der diye yaşama derdim yok, doğru bulduğumun yanındayım. Dürüst ve açık insanım. Evliliği ve yuvayı severim. İnsanların öyle ilerlemesini severim." dedi.
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