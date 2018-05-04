Ebru Gündeş'ten pırlanta şov!

Magazin - 04.05.2018 20:00

Elbisesini çocuklar için sattı!

Ebru Gündeş'e yalıda botoks!

Günay Restaurant'da sevenleri ile buluşan Ebru Gündeş'in pırlanta şovu geceye imza attı.Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde Günay'da sahneye çıktı. Gündeş, performansı ve sahne kıyafeti kadar ilginç tasarımlı yüzüğüyle de dikkatleri çekti.Ebru Gündeş'in parmağındaki pırlantaları görenler gözünü alamadı.Kocası Amerika'da tutuklu bulunan Ebru Gündeş'in pırlanta yüzüklerini görenler 'Ebru'dan pırlanta şov' şeklinde yorumlar yaptı.