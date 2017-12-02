Magazin - 02.12.2017 22:40

Ebru Gündeş için karar niye yok?

Ebru Gündeş’in avukatından boşanma açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün ABD'de devam eden davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab ve kızı Alara Sarraf dahil 22 yakınının mal varlıklarına el koymuştu. Listede, Ebru Gündeş'in isminin bulunmaması ise soru işaretlerine yol açmıştı. Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı ortaya çıktı.Hatta, Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş yaptığı açıklamada, "Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” demişti.Hürriyet'in edindiği bilgilere göre Ebru Gündeş'in listede yer almaktan , Zarrab ile evlilikleri öncesi yaptıkları evlilik sözleşmesi kurtardı. Gündeş ve Zarrab çiftinin evlenmeden önce kendi mal varlıklarını belirten bir liste yaptıkları ve herkesin kendi kazanımı olan mallarının ayrı olduğuna dair sözleşme imzaladıkları anlaşıldı. Ebru Gündeş'i işte bu sözleşme kurtardı. Gündeş'in kendi kazanımlarından elde ettiği mal varlıklarına el koyulmasının adil olmayacağı değerlendirildi. Ebru, Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el koyulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandığı belirtildi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)