Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı ortaya çıktı

Ebru Gündeş için karar niye yok?
Hatta, Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş yaptığı açıklamada, "Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” demişti.
Ebru Gündeş’in avukatından boşanma açıklaması!
Hürriyet'in edindiği bilgilere göre Ebru Gündeş'in listede yer almaktan , Zarrab ile evlilikleri öncesi yaptıkları evlilik sözleşmesi kurtardı. Gündeş ve Zarrab çiftinin evlenmeden önce kendi mal varlıklarını belirten bir liste yaptıkları ve herkesin kendi kazanımı olan mallarının ayrı olduğuna dair sözleşme imzaladıkları anlaşıldı. Ebru Gündeş'i işte bu sözleşme kurtardı. Gündeş'in kendi kazanımlarından elde ettiği mal varlıklarına el koyulmasının adil olmayacağı değerlendirildi. Ebru, Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el koyulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandığı belirtildi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)