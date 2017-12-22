Ebru Gündeş sosyal medyadan seslendi: Dön ne olur!

Ebru Gündeş, personeline gizlilik sözleşmesi mi imzalattı?
Aralık ayını yeni bir doğum olarak nitelendiren Ebru Gündeş, hayranlarına bu şarkıyı yeniden armağan etti.
Ebru Gündeş, paylaştığı şarkının altına şu notu düşerek hayranlarına seslendi:
"18 yıldır her aralık ayında yeniden doğumumu kutladınız, hiç unutmadınız... Türkiye'nin dört bir yanından hazırlayıp gönderdiğiniz yazılar, şiirler, videolar aldığım en güzel hediyelerdi. Her zaman dediğim gibi; zaten varlığınız yetiyor ama bu yaptıklarınız bana daha da güç katıyor. Ve siz de benden hep tek bir şey dilediniz 'Sen söyle, biz dinleyelim.' Ben de naçizane sadece bunu yapmaya çalışıyorum. Ve en çok istediğiniz şarkıyı 18 yıl sonra yeniden yorumlayarak sizlere armağan etmek istiyorum"
İşte şarkının sözleri...
Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı
Canım sıkıldı çabuk gel
Tadım kalmadı sensiz
Tadım kalmadı hemen gel
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bıraktığın gibi burdayım
Yalnız değilsin canındayım
Tut elimi tut yanındayım
Yalnız değilsin canındayım
Bir kaç gün içinde dön ne olur
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DÖN NE OLUR"
Ebru Gündeş'in şarkıyı tekrar okuması zamanlama açısından ise manidar bulundu. Ebru Gündeş'in bu hamlesi şu sıralar Amerika'da yargılanan eşi Reza Zarrab'a bir göndermede mi bulunuyor sorularını akıllara getirdi.
NE OLMUŞTU?
Ebru Gündeş'in Şubat 2010’da evlendiği, kızı Alara’nın babası Reza Zarrab 16 Mart 2016’da Amerika’da tutuklanmıştı. 27 Kasım’dan beri de tanık sıfatıyla New York’ta hakim önünde. Olan biten ile ilgili ağzını bıçak açmayan Ebru Gündeş üzüntüden dört kilo verdi, psikolojik destek almaya başladı. Bu yaşanılan olaylardan sonra şarkının paylaşıldığı dönem manidar bulundu.
Ebru Gündeş günden güne eriyor!