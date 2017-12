Ebru Gündeş sosyal medyadan seslendi: Dön ne olur!

Magazin - 22.12.2017 12:09

Bundan tam 18 yıl önce gazetecilerin önünde "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirirken beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, şarkıyı hayranları için yeniden yorumladı. Instagram hesabından videoyu paylaşan Ebru Gündeş, paylaşımın altına yazdığı duygusal yazı ile dikkat çekti.Aralık ayını yeni bir doğum olarak nitelendiren Ebru Gündeş, hayranlarına bu şarkıyı yeniden armağan etti."18 yıldır her aralık ayında yeniden doğumumu kutladınız, hiç unutmadınız... Türkiye'nin dört bir yanından hazırlayıp gönderdiğiniz yazılar, şiirler, videolar aldığım en güzel hediyelerdi. Her zaman dediğim gibi; zaten varlığınız yetiyor ama bu yaptıklarınız bana daha da güç katıyor. Ve siz de benden hep tek bir şey dilediniz 'Sen söyle, biz dinleyelim.' Ben de naçizane sadece bunu yapmaya çalışıyorum. Ve en çok istediğiniz şarkıyı 18 yıl sonra yeniden yorumlayarak sizlere armağan etmek istiyorum"Sen gittiğinde gözüm arkada kaldıCanım sıkıldı çabuk gelTadım kalmadı sensizTadım kalmadı hemen gelBir kaç gün içinde dön ne olurBıraktığın gibi burdayımYalnız değilsin canındayımTut elimi tut yanındayımYalnız değilsin canındayımBir kaç gün içinde dön ne olurEbru Gündeş'in şarkıyı tekrar okuması zamanlama açısından ise manidar bulundu. Ebru Gündeş'in bu hamlesi şu sıralar Amerika'da yargılanan eşi Reza Zarrab'a bir göndermede mi bulunuyor sorularını akıllara getirdi.Ebru Gündeş'in Şubat 2010’da evlendiği, kızı Alara’nın babası Reza Zarrab 16 Mart 2016’da Amerika’da tutuklanmıştı. 27 Kasım’dan beri de tanık sıfatıyla New York’ta hakim önünde. Olan biten ile ilgili ağzını bıçak açmayan Ebru Gündeş üzüntüden dört kilo verdi, psikolojik destek almaya başladı. Bu yaşanılan olaylardan sonra şarkının paylaşıldığı dönem manidar bulundu.