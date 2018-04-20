People dergisi tarafından daha önce Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Kate Hudson ve Lupita Nyong'o gibi isimler 'dünyanın en güzel kadını' ilan edilmişti.
Derginin yeni sayısına iki çocuğuyla kapak olan 38 yaşındaki şarkıcı Pink, "İç güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, dış güzelliğin hepsi farklı renk ve boyuta sahip. Bu da güzelliğin anlamının kişiye göre değiştiğini gösterir" dedi.
Dünyanın en güzel kadını seçildi!
ABD'li şarkıcı Pink, People dergisi tarafından 'dünyanın en güzel kadını' seçildi.Magazin - 21.04.2018 00:01
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