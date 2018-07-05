Dünya Kupası çeyrek final maçları yarın başlıyor!

Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 6 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Futbol - 05.07.2018 11:48

Rusya’da ki 2018 Dünya Kupası’nda son 16 turu için nefesler tutulmuş durumda. 6 ve 7 Temmuz’da oynanacak çeyrek final aşamasına kalan 8 takım, 15 Temmuz’da olan büyük finale erişebilmek için karşı karşıya gelecek.



Peki, 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçları ve eşleşmeleri nasıl şekillendi?



DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

6 Temmuz Cuma 17.00: Uruguay-Fransa

6 Temmuz Cuma 21.00: Brezilya-Belçika



7 Temmuz Cumartesi 17.00: İsveç-İngiltere

7 Temmuz Cumartesi 21.00: Rusya-Hırvatistan

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