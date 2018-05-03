Dizide şok ayrılık!

Magazin - 03.05.2018 10:32

Esra Bilgiç'ten samimi açıklamalar!

'Diriliş Ertuğrul' için flaş karar!

Esra Bilgiç, dün akşam ekrana gelen ölüm sahnesinin ardından ayrılığın nedenlerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bilgiç, "Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım.Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim.Ve tabii ki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya ablam, Altan , Ezgi’m, Ayberk abim , Burçin, Yaman’ım , Nurettin abi, Cengiz, Kaan, Murat abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan.. yönetmenlerim Ahmet ve Fethi , Görüntü Yönetmenim Ömer abi.. Çalışkan dostum Begüm’üm, temiz kalplim Büşra’m, Hazal, Aydın, Halil, Ömer ... canım sanat ekibim Levent ,Ecem , Tekin makyaj ekibim Busem Feridem ve Sevtap abla.. Kostüm Nildağ, Elif ,Nazlıcan, Seda .. Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih .. Canım Reji Gülenim ve Tolga .. beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin.Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz’üm, Savcı’m ve Osman’ım size emanet." dedi.