Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e şok üstüne şok...

Magazin - 07.12.2017 12:30
Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz dizideki partneri Aras Bulut İynemli'yle olan öpüşme sahneleri yüzünden Okan Can Yantır ile yollarını ayırdığı iddia edildi.



Ayrılığın ardından yeni ev arayışına giren Deniz, Arnavutköy'de kirası 5 bin TL olan bir evi beğendi. 3 katlı olan evi tutmak üzereyken güzel oyuncunun evi tek tutacağını anlayan ev sahibi son anda vazgeçti. Ev sahibi "Bekara ev yok" diyerek Dilan Çiçek Deniz'i şaşırttı.

"Öpüştü diye linç edildi"
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