Dilan Çiçek Deniz-Furkan Andıç aşkı belgelendi!

Magazin - 25.12.2017 09:04

"Çukur'un güzeli Dilan Çiçek Deniz ile "Meryem" dizisinde rol alan Furkan Andıç'ın aşk yaşadığı iddialaırı geçtiğimiz hafta magazin sayfalarını süslemişti. Çift dün ilk kez birlikte görüntülendi. Ahtapot Derneği’nin etkinliğine katılan sevgililer sokak hayvanları için kulübe yaptı. Çekildiklerinin farkında olmayan Furkan Andıç bir haftalık sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e böyle sarıldı ve öptü. Miss Turkey 2014 ikinci güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, Okan Can Yatır'la aşk yaşamış ve çiftin ilişkileri geçtiğimiz ay bitmişti.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: