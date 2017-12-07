Ünlü manken Didem Soydan, önceki gecce Karaköy’de objektife yansıdı. Ünlü manken, iddialı kıyafetiyle gözleri üzerine çevirdi. Kürkünün sahte olduğunu belirten Soydan, birkaç gün sonra işleri nedeniyle Almanya’ya gideceğini söyledi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Didem Soydan'ın cesur tercihi!
Önceki gece Karaköy’de görüntülenen Didem Soydan, iddialı kıyafetiyle gözleri üzerine çevirdi.Magazin - 08.12.2017 05:00
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