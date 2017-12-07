Didem Soydan'ın cesur tercihi!

Önceki gece Karaköy’de görüntülenen Didem Soydan, iddialı kıyafetiyle gözleri üzerine çevirdi.

Magazin - 08.12.2017 05:00
Didem Soydan'ın cesur tercihi!
Ünlü manken Didem Soydan, önceki gecce Karaköy’de objektife yansıdı. Ünlü manken, iddialı kıyafetiyle gözleri üzerine çevirdi. Kürkünün sahte olduğunu belirten Soydan, birkaç gün sonra işleri nedeniyle Almanya’ya gideceğini söyledi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Didem Soydan, Karaköy

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