Dev derbinin fiyatları belli oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek kritik derbinin bilet fiyatları açıklandı.

Spor - 24.04.2018 14:30

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri belli oldu.



Nefeslerin kesileceği derbi, 29 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Galatasaray TT Stadyumun'da Beşiktaşı ağırlayacak. Dev derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor. Ancak GS Bonus Kart ve GS Mobile kullanıcılarına öncelik sağlanacak.



26 Nisan Perşembe günü 11:00'de yalnızca GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi günü 19:00'dan sonra ise Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kart kullananlara satış gerçekleştirilecek.



İşte dev derbinin bilet fiyatları şöyle:



KATEGORİ 1: 1,000 TL



KATEGORİ 2: 900 TL



KATEGORİ 3: 750 TL



KATEGORİ 4: 750 TL



KATEGORİ 5: 600 TL



KATEGORİ 6: 450 TL



KATEGORİ 7: 350 TL



KATEGORİ 8: 250 TL



KATEGORİ 9: 200 TL



KATEGORİ 10: 125 TL



KATEGORİ 11: 100 TL



KATEGORİ 12 (MİSAFİR): 125 TL

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