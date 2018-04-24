Dev derbinin fiyatları belli oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek kritik derbinin bilet fiyatları açıklandı.

Spor - 24.04.2018 14:30
Dev derbinin fiyatları belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri belli oldu.

Nefeslerin kesileceği derbi, 29 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Galatasaray TT Stadyumun'da Beşiktaşı ağırlayacak. Dev derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor. Ancak GS Bonus Kart ve GS Mobile kullanıcılarına öncelik sağlanacak.

26 Nisan Perşembe günü 11:00'de yalnızca GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi günü 19:00'dan sonra ise Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kart kullananlara satış gerçekleştirilecek.

İşte dev derbinin bilet fiyatları şöyle:

KATEGORİ 1: 1,000 TL

KATEGORİ 2: 900 TL

KATEGORİ 3: 750 TL

KATEGORİ 4: 750 TL

KATEGORİ 5: 600 TL

KATEGORİ 6: 450 TL

KATEGORİ 7: 350 TL

KATEGORİ 8: 250 TL

KATEGORİ 9: 200 TL

KATEGORİ 10: 125 TL

KATEGORİ 11: 100 TL

KATEGORİ 12 (MİSAFİR): 125 TL
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