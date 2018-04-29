Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!

Sarp Levendoğlu ile ilişkisi dolu dizgin devam eden Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Magazin - 29.04.2018 19:00
Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ilişkisine tam gaz devam ediyor. Şensoy, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu evlilik yolunda!

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu evlilik yolunda!



Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan Derya Şensoy, oyuncu Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun fotoğrafını beğendiği iddiaları hatırlatılınca bir anda gerildi.

Sevgilisinin eski eşinden bahsedilince sus pus olan oyuncu Derya Şensoy, sorulardan kaçmak için hızla uzaklaştı.

Şensoy kardeşlerden duygusal mesaj!

Şensoy kardeşlerden duygusal mesaj!
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