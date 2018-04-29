Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!

Magazin - 29.04.2018 19:00

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu evlilik yolunda!

Şensoy kardeşlerden duygusal mesaj!

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ilişkisine tam gaz devam ediyor. Şensoy, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan Derya Şensoy, oyuncu Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun fotoğrafını beğendiği iddiaları hatırlatılınca bir anda gerildi.Sevgilisinin eski eşinden bahsedilince sus pus olan oyuncu Derya Şensoy, sorulardan kaçmak için hızla uzaklaştı.