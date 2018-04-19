Derbinin ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. İşte kadrolar..

Futbol - 19.04.2018 19:18
Derbinin ilk 11'leri belli oldu!
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda 20:30'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.


Derbinin ilk 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin; Medel, Oğuzhan, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Negredo
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Beşiktaş

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