Denizli'de 4.2 şiddetinde deprem!

Denizli'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam - 26.04.2018 15:28
Denizli'de 4.2 şiddetinde deprem!
Denizli'nin Honaz ilçesinde, saat 14.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Ayrıntılar geliyor...
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