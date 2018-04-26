Denizli'de 4.2 şiddetinde deprem!
Denizli'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yaşam - 26.04.2018 15:28
Denizli'nin Honaz ilçesinde, saat 14.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Ayrıntılar geliyor...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
YAŞAM HABERLERİ
- Adıyaman'da büyük deprem!
- İstanbul'da sabah şoku! E5 kilitlendi!
- Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Piyalepaşa İstanbul ünlü isimlere Arap Masalı’nı yaşattı!
- Ömer Halisdemir davasında karar!
- Cumhurbaşkanı açıkladı! Erken seçim tarihi belli oldu!
- Meteoroloji'den İstanbul'a 3 saat uyarısı!
- "Yunan bayrağı kaldırıldı!"
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!
- Türkiye'den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama