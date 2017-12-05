Deniz canlılarını kurtarmak için el ele verdiler!

Sosyete - 05.12.2017 11:40

“Hala zaman var” mesajıyla bir kez daha güçlerini birleştiren Officine Panerai ve TURMEPA’nın bu özel projesi için, Panerai dünyada limitli adette üretilen 2 özel saatini bağışladı. 04 Aralık’ta Esma Sultan Yalı’sında gerçekleşen özel davete, TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Panerai Bölge Direktörleri Giammaria Varriale ve Carlo Ceppi, ve Maestro Saat Kurucu Başkanı Yusuf Tutuş ev sahipliği yaptı. “Hala Zaman Var” projesi yararına gerçekleşen ve Portakal Sanat Evi Direktörü Maya Portakal Bitargil tarafından yönetilen müzayedede satışa sunulan iki özel saati de, iş adamı, mimar ve aynı zamanda sanat ve saat koleksiyoneri olan Kaan Karasoy satın alarak, “Hala Zaman Var” projesine destek oldu.Officine Panerai ve TURMEPA tarafından organize edilen özel gecceye, iş, sanat ve cemiyet hayatından, Gül Erçetingöz, Didem - Mustafa Bağrıaçık, Jülide - Mehmet Ali Berkman, İbrahim Çelikkol, Elif - Kerem Gönlüm, Feryal Gülman, Esra Oflaz Güvenkaya, Emil - Şükran Güzeliş, Nazlı - Burak Hatipoğlu, Özlem Hazinedar, Kaan Karasoy, Rima - Murat Kolbaşı, Berrin - Savni Okçu, Alev - Ahmet Ramiz, Işıl - Rüştü Reçber ve Beste Yurttaş gibi isimler katıldı.Projenin özel davetinde, tüm dünyada koleksiyonerlerin büyük ilgisini çeken iki saat açık arttırmayla satışa sunuldu ve müzayededen elde edilen tutarın tamamı projeye bağışlandı.DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu konuşmasında “Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. O yüzden denizlerimiz nefes kadar vazgeçilmez bizim için. Bu gecce denizlerimize hayat verme çabamıza ikinci kez destek veren, deniz ve denizcilikle özdeşleşen Panerai ile buluşuyoruz. Bu güzel geceyi düzenleyen ve projemize özel bağışlarıyla destek olan Panerai’ye çok teşekkür ediyoruz” diyerek projenin önemini vurgularken Panerai’ye desteğinden dolayı teşekkür etti.