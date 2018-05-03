Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler!

Magazin - 03.05.2018 14:12

Nihat Odabaşı'ndan Akkaya'ya tepki!

Fashion Tv ödül geccesinde 'En İyi Klip Yönetmeni' ödülüne layık görülen Nihat Odabaşı, geccenin sunucusu Deniz Akkaya'ya hem sahnede hem de Instastory'de tepki göstermişti. Düzenlenen ödül töreninde gerginliğe karşılık vermeyen eski manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından Nihat Odabaşı'na sert sözlerle karşılık verdi.Deniz Akkaya'ya 20li yaşlarında Nihat Odabaşı tarafından çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Akkaya fotoğrafının altına: "İkonik bir fotoğraf; fotoğrafçı Nihat Odabaşı... Bu fotoğraf çekildiğinde bendeniz 20lerin başındayım, modellik mesleğine 'star'lık kavramını getirdiğim zamanlar (fazla tevazu göstermeyeceğim çünkü bu yazı tevazuyu yanlış anlamış bir kişiye ithafen yazılmakta) podyumda kilometrelere varan adımlarım yanında moda dergilerine kapaklarım ve çok merak edilen özel hayatım ile ilgili o zamanların gündemini belirleyen Şamdan dergisi ile ilk kapağım, bu oradaki yanlış yerleşmiş bilgiyi hemen düzeltelim; beni inanilmaz bir şöhrete kazandıran ilk kapakta Nihat Odabaşı değil Mehmet Verner fotografçı idi."Nihat Odabaşı çok iyi bilir ben gık demeden saatlerce, pis soğuk ya da cehennem azabı sıcaklarda günde 22 saate varan çekimler ile buralara geldim; evet şahane kapaklar ve işler çektik çünkü biz ikimiz de o ara vizyoner ve çağdaş insanlarız."Sonra Nihat bey bir anda müzik sektörüne geçiş yapma telaşına giriyor ve zaten sesi kendi kadar olan bir kadın şarkıcının peşine takılıyor; olabilir hepimiz kendimize ve duruşumuza ters insanlar ile arkadaşlıklar yaptık ama iş aşkımız bizi kendimize getirdi bir şekilde. Bir akşam Beyaz Show'da Nihat'ı görüyorum; o aralar moda sektörünün ilahi DOSTUM yerlerde yuvarlanıp türlü acayip hallerde. İstanbul hatırası yazan bir arka fon, önde şeker kız candy en önde Nihat Odabaşı. Elime telefonu alıyor ve şöyle yazıyorum: 'Dostum sen sanatçısın, ikinci sınıf bir uvertürün çantacısı değil' kendine gel silkelen ve kim olduğunu hatırla."Asıl sorun burada basliyor; 'Sözde dostum' mesajı olduğu gibi o şahısa gösteriyor ve kendisi benim için bitiyor... 'Dost acı söyler arada ama dostlar sır tutar' benim bildiğim..."Konu bu; 15 sene sonra sahnede hesaba giren bir zamanların o ekol fotoğrafçısı. Ben bir profesyonelim ve özel konularımı asla işe taşımam. Dün gecce Fashion tv ödül töreninde bile bile göre göre ve isteyerek; bugün tüm gazetelere haber olacağını bilerek sen bunu yaptın ben değil."Şimdi moda sektörünün dışında olanlar bilmez ama öngörüm maalesef tuttu; çünkü orada başlayan makas değişikliği ile Nihat Odabaşı moda sektöründen hızlıca yok oldu; şimdilerde kimlerin fotoğraflarını çekiyor bir bakınız.Evet içim acıyarak bakıyorum o eski işlerimize.. Çünkü daha iyileri yapılamadı..