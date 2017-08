Demet Şener: Aldatıldığımı bizzat Edwina'dan öğrendim

Sosyete - 04 Ağustos 2017 12:32

İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Demet Şener, önceki gün avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı'ndaydı. Yuvasını yıktığını iddia ettiği Edwina Sponza'ya manevi tazminat davası açan Şener, Sponza ile Kutluay'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunmuştu.Sosyetik güzel Sponza da, "Demet, özel fotoğraflarımı hukuksuz olarak ele geçirdi" diyerek Şener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.'YEMİN EDERİM BİLMİYORDUM'Bu son gelişmenin ardından avukatıyla Nişantaşı'nda buluşan Şener, gazetecileri görünce mekandan dışarı çıktı.Çok neşeli olan Şener, Edwina Sponza'nın fotoğraflarla ilgili iddiası hatırlatılınca "Allah Allah, herhalde evine girip almışım" diyerek güldü.Aslı Hatemi de Sponza'nın şikayetiyle ilgili "Böyle bir şikayet var ama içeriği doğru değil. Her şey elimizde; mahkemeye sunduk" diye konuştu.Şener, gazetecilerin "Son dönemde herkes eşinizin Sponza ile ilişkisini biliyordu. Siz nasıl bilmiyordunuz?" sorusu üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. "Neyi? Nasıl? Yemin ederim bilmiyordum" diye konuşan Şener, "Gözümün içine bakan kocama mı, yoksa elalemin dedikodusuna mı inanacaktım?" dedi.Gazetecilerin ısrarla "Hiç mi duymadınız?" diye sorması üzerine önce "Hayır" diyen Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Duymadım değil, tabii ki ilk seferinde duydum. Ama hiçbir şekilde böyle bir şeye inanmadım. Her şey normaldi, yerindeydi; şüpheleneceğim bir şey yoktu. Hanımefendi, her şeyi elime gönderince hepsini öğrenmiş oldum, yeni yani...""Delilleri gönderen kişi Sponza mıydı?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Şener; mahkemeye sunduğu fotoğraf ve yazışmaları kendisine bizzat Sponza'nın yolladığını iddia ederek kafaları iyice karıştırdı. Sponza, daha önce İbrahim Kutluay ile yazışmalarının montaj olduğunu iddia etmişti.Kaynak:sabah.com.tr