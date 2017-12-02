Demet Evgar'ın fotoğrafı olay oldu!
Soldaki fotoğrafı modacı Cengiz Abazoğlu, sağdakini de oyuncu Demet Evgar paylaştı.
Magazin - 02.12.2017 10:53
Elbisenin tasarımcısı Cengiz Abazoğlu, photoshop yöntemiyle Demet Evgar'ın belini ve bacağını inceltti. Elbisenin kırışıklarını düzeltti.
Demet Evgar'ın arkadaş sevgisi
Demet Evgar ise halinden gayet memnundu. Fotoğrafını photoshop’suz, orijinal haliyle takipçileriyle paylaştı. (Kaynak: milliyet.com.tr)
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