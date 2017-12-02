Demet Evgar'ın fotoğrafı olay oldu!

Soldaki fotoğrafı modacı Cengiz Abazoğlu, sağdakini de oyuncu Demet Evgar paylaştı.

Magazin - 02.12.2017 10:53
Demet Evgar'ın fotoğrafı olay oldu!
Elbisenin tasarımcısı Cengiz Abazoğlu, photoshop yöntemiyle Demet Evgar'ın belini ve bacağını inceltti. Elbisenin kırışıklarını düzeltti.

Demet Evgar'ın arkadaş sevgisi

Demet Evgar'ın arkadaş sevgisi



Demet Evgar ise halinden gayet memnundu. Fotoğrafını photoshop’suz, orijinal haliyle takipçileriyle paylaştı. (Kaynak: milliyet.com.tr)

Demet Evgar: Evimde televizyon yok

Demet Evgar: Evimde televizyon yok



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