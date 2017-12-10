Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!

Magazin - 10.12.2017 12:15

Demet Akalın-Nur Yerlitaş krizi büyüyor!

Demet Akalın'ı kızdıran olay! Kavga çıktı...

Demet Akalın üzerinde servet taşıyor!

Eser Yenenler, Posta Gazetesi'nde bugün çıkan röportajında Demet Akalın ile ilgili "Demet Akalın'ın kulisinden ismini söktüğünüz söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna "Öyle bir şey yok. Demet Hanım isteseydi, bize ulaşıp ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu kolayca öğrenebilirdi. Ama sosyal medyadan yazmayı tercih etti. Hem de bunun için magazin basınının en çok üstüme geldiği dönemi seçti. Kendi bileceği iş. Biriyle problemim varsa konuşurum, sosyal medyadan yazmam. Bir de beni sevmiyormuş. Kendisini tanımıyorum. Bire bir tanışmadığım insanlarla ilgili seviyorum ya da sevmiyorum yorumu yapmam. Ortada karşılıksız bir sevgisizlik var. Yani o beni sevmiyor, ben ona karşı bir şey hissetmiyorum" cevabını vermişti.Eser Yenenler'in bu sözlerine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi. Akalın, Eser Yenenler'in bu sözlerine Twitter hesabından cevap verdi.Akalın, sosyal medya hesabından "Sevgili Eser Yenenler! Sen beni hiç tanımadan aldığım ödül törenlerinde makara yaptın benle! Kulisimi söktüğünüzü kendi yapım ekibin söyledi. Yinede takılma sen bana, nefret güzel bir şey değil, selamlar Eser Yenenler" açıklamasında bulundu.