Deliha 2 heyecanı için geri sayım!

12 Ocak’ta gösterime girecek olan “Deliha 2” filmi için geri sayım başladı.

Sinema - 25.12.2017 16:24

Daha önce serinin ilk filmi Deliha’yı da keyifle izlemiştik. Gupse Özay’dan oldukça uzaklaşan şahsına münhasır bir tipleme olan Zeliha, izleyenleri çokça güldürmüş ve doğal, sevimli halleri ile kendisini sevdirmeyi başarmıştı. İçimizden biri olan karakterin yeni maceraları için gün saymaya başladık.



Gupse Özay’ın işine olan saygısı ayakta alkışlanacak türden. Kendisi kostüm ve makyaj ile de kilo alabilecek iken gerçekten kilo almayı tercih ederek bu film için tam 25 kilo almıştı. Şimdilerde detoks ile aldığı fazla kiloları üzerinden atmak için çektiği kısa videolarla yine güldürmeyi başarıyor. Kim bilir, filmin galasına kadar incecik bir Gupse ile karşılaşabiliriz. Hoş zayıflamasa bile Deliha ve Gupse kesinlikle ayrı kişilermiş gibi duruyor.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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