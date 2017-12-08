Çukur'a damga vuran 'Mihriban' sahnesi!

TV Dünyası - 08.12.2017 14:18

Rekor kıran final sahnesinde Yamaç, uyguladığı plan sonrasında Vartolu'nun zayıf noktasının "Mihriban" türküsü olduğunu öğrenip göstereceği tepkiyi kendi gözleriyle görmek istedi. Vartolu'nun Yamaç'a mallarının hesabını sormaya geldiği anda mahallede birden yüksek sesle Mihriban çalmaya başladı. Türküyü duyar duymaz Vartolu'nun elleri ve sesi titremeye başladı, bağırarak teybi kapattırmak istedi. Türkü çalmaya devam ettikçe öfkesi gözyaşlarına karışan Vartolu silahına davranıp teybin hoparlörlerini patlattı. Hızını alamayıp silahını Yamaç'a doğrulttu.Sosyal medyada kısa sürede üç milyon kez izlenen final sahnesi Yamaç'a "Mihriban kim?" sorusunu sordururken, Vartolu'nun annesiyle ilgili gizem, izleyicide daha da çok merak uyandırdı. Vartolu'nun geçmişteki hikayesi ve Koçovalı ailesiyle meselesi soru işareti olarak kalmaya devam etti.Çok konuşulan ve rekor kıran final sahnesinde Vartolu'yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in performansı hayranlık uyandırdı. Çukur'un kötü karakteri Vartolu'yu kısa sürede izleyiciye sevdirmeyi başaran Köstendil'e, final sahnesindeki performansı sonrasında övgüler yağdı.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.İşte Çukur’un İzlenme Rekoru Kıran Final Sahnesi!