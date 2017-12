Çocuk krizi büyüyor! Şimdi de...

Magazin - 20.12.2017 11:52

Kaan Tangöze ile 2016 yılında boşanan Seçkin Piriler'in çocuklarına kötü davrandığı hatta büyük oğlu Hakan'ı evden kovduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü.İddialar üzerine Seçkin Piriler’in avukatı Ayşegül Mermer, müvekkili hakkındaki açıklamaların ‘gerçeği yansıtmadığını’ hukuki süreç başlattıklarını söyledi.Kaan Tangöze ile aşk yaşan Kıvılcım Ural’ın kendisine ağır hakaretler içeren mesajlar attığını söyleyen Seçkin Piriler’in avukatı, “Hakan babaannesinde kalıyor hafta sonu. Sonra Kaan Pazar akşamı eve getiriyor. Seçkin Hanım’ın da ailesi akrabaları var o sırada evde hatta. Kaan Bey bırakıp gidince Hakan da huysuzlanıp tekrar babasını istiyor tekrar ve müvekkilim Kaan’ı geri çağırıyor. Sonra baba kaldığı otele götürüyor. Çünkü baba otelde kalıyor şuan da. Uykusu geldiği için Hakan’ın doğal olarak baş başa uyuyorlar. Olanlar bundan ibaret. Önemli kısım şu Kıvılcım Ural müvekkilime mesaj atıyor. Hakaret-tehdit içeren hakikaten ağza alınmaya kelimeler sarf ediyor. Biz bununla ilgili de bugün yasal yollara başvuruyoruz. Atılan mesajlar başlı başına suç, tartışmaya bile açık değil. Bu iddiaların hepsi Kıvılcım hanım tarafından ortaya atılmış asılsız iddialardır.” dedi.Piriler’in avukatı, olaya konu olan 7 yaşındaki Hakan Tangöze’nin boşanma dönemi yaşadığı süreç yüzünden rahatsızlığı olduğunu belirterek; “Anne baba ayrılmış, anneyi suçluyu bir taraftan. Daha çok anneyi suçluyor. Anne de çocuğun psikolojisini bozmamak için çok fazla babayı karşı doldurmak ve onu üzmek istemiyor. Doğal olarak yapması gereken de bu. Çocuğun bir öfkesi var.” Seçkin Piriler’in Kıvılcım Ural tarafından kendisine atılan mesajları Kaan Tangöze’ye söylemesi üzerine “Kaan Bey, sen ona aldırma şu an aramız kötü, faturayı da sana çıkarmaya çalıştığı için bunları yapıyor.’ diyor. Kıvılcım hanımla kalmadığını, otelde kaldığını söylüyor...”Kıvılcım Ural ise hakkında söylenen iddialara açıklık getirdi ve Kaan Tangöze ile arasının bozuk olmadığını, oğlu Hakan ile otele gitmesinin nedenini ise Seçkin Piriler’in yasakladığı ve asla kendisiyle yan yana gelmemesinden dolayı olduğunu söyledi.Kıvılcım Ural, “Bugüne kadar ben kendimi ifade etmedim. Etmememin en büyük nedenlerinden birisi Kaan’ın oğullarıdır. Çünkü bu durum özel bir durumdur. Karşımdaki insan anne olduğu için kendimi aklayabileceğim çok fazla sebep varken sustum. Bu insan magazin programı sundu ve her gün bizi malzeme etti. Her gün bize yaptığı psikolojik baskıdan; Kaan’a yaptığı baskıdan ve çocuklara gösterdiği şiddetten artık ben çok şiştim, yoruldum-yıprandım. Kaan’la bizim ilişkimizde hiçbir problem yok. Bütün bunlara rağmen biz her zaman birbirimize daha çok sarılmaya, dik durmaya çalıştık. Altı yıllık bir ilişkiden söz etti… Bakın yıllardır, sanki onun evliliği devam ederken ben altı yıldır Kaan’ın yanında çok af edersiniz metresiymişim gibi göstermeye çalıştı. Böyle bir şey olamaz. ‘Duman’ hayranı değildim 15 yaşındayken Kaan’ı tanıdım. Durumlar başka türlü ilerledi. Fakat ben daha çok küçük olduğum için bir karar vermem gerekiyordu. Ya eğitime devam edecektim ya da İzmir’den İstanbul’a gelecektim. Bu olgunluğa sahip değildim ve onun hayatından çıktım. Yıllar sonra İstanbul’a geldiğimde bir tesadüf bizi bir araya getirdi ki onun anlattıklarına inandım. Ben onun evliyken Kaan’ın klibinde bile oynadım, ama asla yakınlaşmadık. O beni ya da ailesini rencide edecek bir şey yapmadı. Biz sükûnetle susuyoruz bu insan sürekli konuşuyor. Bana bunları dertli bir şekilde Kaan anlatıyor ve ben son olayları Kaan’dan öğreniyorum. Kaan oğluyla şuan da pedagogda. Onun duygusal olarak rencide edilmesini ben istemiyorum. Kaan çocuklarına son derece ilgili bir baba. Benim de annemle babam ayrı. Ben böyle bir ilgiyi babamdan örmedim, gıptayla izlersiniz. Öğlen gidiyor okuldan alıyor. Sonra annesini yanına götürüyor ona ders yaptırıyor. Sonra eve götürüyor uyutuyor banyosunu yaptırıyor. Oradan çıkıyor benim yanıma kendi evine geri dönüyor. Kaan otelde kalmıyor. O gece Hakan’la otelde kaldı ve bunun sebebi Seçkin Piriler’in çocuğun çantasının içine kıyafetleri koyup Hakan’ı evden kovmasıyla başladı. Bu çocuğu gelip alıyorsun diye. Zaten kovduğu günden Kaan oğluyla birlikteydi. Eve bıraktıktan sonra benim yanıma geldi ve o sırada telefon çaldı. ‘Ben bu çocuğa artık katlanamıyorum onu alacaksın artık kovdum dışarda diye’. Böyle bir durum yaşanırken bir baba ne yapabilir. Bizim görüşmemiz de yasak, çocukları benimle tanıştırmasına asla izin vermiyor. Ben de buna saygı duyuyorum. O yüzden Kaan benimle birlikte yaşadığı eve çocuğu da getiremiyor. Keşke getirse o kadar çok isterim ki. Bunun inadına bir şey yapmak istemiyoruz. Seçkin Piriler ile defalarca iletişime de geçmek istemediğini söyleyen Kıvılcım Ural, “Asla ve asla kabul etmeyen, saldırganlık gösteren bir kadın. Bu yüzden benim muhatap olabileceğim bir kadın değil. Bence Seçkin, bu durumu yediremiyor kendine. Bu insan bunun şovunu yapıyor. Zamanında güzellik yarışmasına katılmış bir insan psikolojisi insan bilinci bu, terk edilmenin sıkıntısını yaşıyor.”“Sonuna kadar çocuklara sahip çıkarım. Hiç kimse annesinin yerini tutamaz çocuklar için. Anne kadar olamam. Bu hırslarının kibrinin kendi içinde yaşadığı durumun acısını çocuklarından çıkarmasını istemiyorum. Sevdiğim adamın daha fazla başarısız baba gösterilmesini istemiyorum, o bunu hak etmiyor. Bizim hiçbir problemimiz yok. Bizim de tartışmalarımız oldu bugüne kadar tabii ki ama asla ayrılık kelimesi geçmedi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)