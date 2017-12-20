Cinsel ilişki öncesi bunu yapan 'yandı!'

Doktorlar, kadınları cinsel ilişki öncesi idrar yapmamaları konusunda uyardı. Nedeni acı verici bir enfeksiyon riskini attırması.

Cinsellik - 20.12.2017 19:50

Bir uzmana göre, kadınlar arasında sıkça duyulan bu tavsiye, riski artırabilir.



New York'taki üroloji uzmanı David Kaufman, kadınların cinsel ilişki öncesi idrarını yapması gerektiği fikrinin, klinikteki hastaları arasında yaşanan en büyük yanlış anlamalardan biri olduğunu açıkladı.

Kadınlar, idrar yolu enfeksiyonu gelişme riskini azaltmak için cinsel ilişkiden önce idrar yapmamalıdır diyen Kaufman, seks sonrası çişini yapmanın önem taşıdığını vurguladı.



David Kaufman, Yahoo News'e bu hatanın 'balayı sistiti' olarak da bilinen cinsel ilişki sonrası üriner sistem enfeksiyonlarının 1 numaralı sebebi olduğunu söyledi. (Kaynak: gazetevatan.com)

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