Cihangir'de el ele ev baktılar!

Dedikodu - 24.04.2018 13:53

Onur Ünlü: Yanımda bayan var, ayıp oluyor!

Genç yüz şok etti!

Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi

Hazar Ergüçlü geçtiğimiz haftalarda Onur Ünlü ile trafikte görüntülenmiş ve çiftin aşk yaşadığına dair haberler basında yer almıştı. İkili çıkan haberleri yalanlamadı ama "doğrudur" da demedi. Star TV'de yayınlanan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'da bu sabah çok farklı bir iddia ortaya atıldı. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün el ele Cihangir'de ev ararken görüldükleri iddia edildi.Hazar Ergüçlü şu sıralar internet üzerinden yayınlanan "Dudullu Postası" isimli dizide rol alıyor. Onur Ünlü de aynı dizinin yönetmenliğini yapıyor.