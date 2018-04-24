Cihangir'de el ele ev baktılar!

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün el ele Cihangir'de görüntülendiği iddia edildi.

Dedikodu - 24.04.2018 13:53
Cihangir'de el ele ev baktılar!
Hazar Ergüçlü geçtiğimiz haftalarda Onur Ünlü ile trafikte görüntülenmiş ve çiftin aşk yaşadığına dair haberler basında yer almıştı. İkili çıkan haberleri yalanlamadı ama "doğrudur" da demedi. Star TV'de yayınlanan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'da bu sabah çok farklı bir iddia ortaya atıldı. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün el ele Cihangir'de ev ararken görüldükleri iddia edildi.

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Hazar Ergüçlü şu sıralar internet üzerinden yayınlanan "Dudullu Postası" isimli dizide rol alıyor. Onur Ünlü de aynı dizinin yönetmenliğini yapıyor.

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