"Cici Babam" gişenin lideri!

Hafta sonu vizyona giren Cici Babam ilk hafta açılışını zirveden yaparken bir hafta aradan sonra seyircinin yeniden yerli filmlere dönüş yaptığı görüldü. Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 23 Nisan haftası olması sebebiyle çocuk izleyicinin ise Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık filmini tercih ettiği anlaşıldı.

Sinema - 25.04.2018 10:56
"Cici Babam" gişenin lideri!
Kadrosunda Güldür Güldür Show ekibinin oyuncularının ağırlıkta olduğu Cici Babam, hafta sonu 101 bin 514 seyirci tarafından izlenirken, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ise 101 bin 436 seyirciyle açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.

Ünlü isimler bu galada buluştu!

Ünlü isimler bu galada buluştu!



Vizyona girmesinin üzerinden sekiz hafta geçmesine rağmen hala ilgi gören Ailecek Şaşkınız, 95 bin 588 seyirciyle listenin üçüncü sırasında yer alırken film toplamda ise 3 milyon 649 bin 384 seyirciye ulaştı.

“Cici Babam” setinden ilginç kareler!

“Cici Babam” setinden ilginç kareler!



Geçen hafta açılışını zirvede gerçekleştiren Rampage:Büyük Yıkım, ikinci hafta sonunda 68 bin 939 seyirciyle listede dördüncü sırada yer alırken, Bizim Köyün Şarkısı da 53 bin 51 seyirciyle listede kendine beşinci sırada yer buldu.

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