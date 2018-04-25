"Cici Babam" gişenin lideri!

Sinema - 25.04.2018 10:56

Ünlü isimler bu galada buluştu!

“Cici Babam” setinden ilginç kareler!

Kadrosunda Güldür Güldür Show ekibinin oyuncularının ağırlıkta olduğu Cici Babam, hafta sonu 101 bin 514 seyirci tarafından izlenirken, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ise 101 bin 436 seyirciyle açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.Vizyona girmesinin üzerinden sekiz hafta geçmesine rağmen hala ilgi gören Ailecek Şaşkınız, 95 bin 588 seyirciyle listenin üçüncü sırasında yer alırken film toplamda ise 3 milyon 649 bin 384 seyirciye ulaştı.Geçen hafta açılışını zirvede gerçekleştiren Rampage:Büyük Yıkım, ikinci hafta sonunda 68 bin 939 seyirciyle listede dördüncü sırada yer alırken, Bizim Köyün Şarkısı da 53 bin 51 seyirciyle listede kendine beşinci sırada yer buldu.