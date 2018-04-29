"Cici Babam" ekibi 5 günde 5 şehir gezdi!

Sinema - 29.04.2018 15:06

Filmin yönetmeni Meltem Bozoflu Gölebeyi, oyuncular Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya ve Burak Topaloğlu il il gezerek sevenleriyle buluştu. Ekip, Kütahya ve İzmir’in ardından sırasıyla Ankara, Bursa ve Eskişehir’deydi.Gittikleri her ilde büyük bir sevgiyle karşılanan ekip, 5 günde 2000 kilometreyi aşkın yol yaptı, binlerce seyirciyle buluştu.Ankara Atlantis Avm’de Ankaralılarla buluşan “Cici Babam” ailesi, Bursa’da da Kent Meydanı Avm’deydi. Bursa’dan Eskişehir’e giden ekip önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ndeki öğrencilerle sohbet etti. Sonrasında da Özdilek Avm’deydi. Yönetmen ve oyuncular, Eskişehir’e gitmişken Porsuk Çayı’nda tekne turu yaparak şehrin tadını çıkardı.3 yetişkin kardeşin annelerini ziyarete gelirken yolda karşılaştıkları hippi bir müzisyenin, annelerinin sevgilisi olmasıyla başlayan hikaye, kahkaha dolu bir aile komedisi olarak devam ediyor. Annelerinin aşık olabileceğini kabul edemeyen iki erkek bir kız kardeş ile aşklarını anlatmaya çalışan Melahat (Yasemin Conka) ile Tanju’nun (Mahir İpek) macerasını “Güldür Güldür” projesinin de yazarları Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak, Şükrü Özbey yazdı, Meltem Bozoflu Gölebeyi yönetiyor.