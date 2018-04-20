Chloe aşkını haykırdı!

İki hafta önce Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Chloe Loughnan bu iddialara ateş püskürerek yanıt vermişti.

Magazin - 20.04.2018 18:05
Chloe aşkını haykırdı!
Serdar Ortaç’ın 2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş için gittiği Miami’de uzun süre kalması nedeniyle ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Sürekli boşanacaklar yönünde çıkan haberlere karşı Chloe Loughnan dün Instagram hesabından eşini öperken verdiği pozu paylaştı ve şu notu düştü: “Dünyaya karşı biz aşkım”

Serdar Ortaç da eşinin paylaşımını Instagram hesabından "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar; “Dünyaya karşı biz aşkım” Yıldız Savaşları VX" notuyla paylaştı.

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