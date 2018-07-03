35 yaşındaki yıldız Cheryl, kendisinden 11 yaş küçük olan Liam Payne'den ayrıldığını Instagram hesabından yayınladığı şu mesajla duyurdu: "Farklı yollara gitme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyorum. Bizim için zor bir karardı. Bir aile olarak hâlâ birbirimize büyük sevgi besliyoruz. Oğlumuz Bear, bizim hayatımız. Bu süreçte onun mahremiyetine saygı duymanızı bekliyoruz."
Cheryl'in 15 aylık oğlunun babası Liam Payne'in, uzun süre önce Surrey'deki malikanelerinden taşındığı da öğrenildi.
Cherly ile Liam Payne ayrıldı!
İngiliz şarkıcı Cheryl, 2.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Liam Payne ile ayrıldı.Dünya Magazin - 03.07.2018 13:48
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