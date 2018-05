Charlie Chaplin belgeseli geliyor!

Sessiz sinemanın en önemli isimlerinden Charlie Chaplin'in hayatını konu alacak yeni bir belgesel geliyor.

Charlie Chaplin, kuşkusuz sinemaya derinden ilgi duyan duymayan herkesin tanıdığı ve görüş birliğinde olduğu isimlerden bir tanesi.



Ancak sinema tarihinde bu denli önemli bir yer tutan Chaplin’i ele alan -2003 yapımı Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin haricinde- bir belgesel bulmak oldukça zor. Ancak bu durum değişmek üzere.



Variety’nin haberine göre 2016 yapımı Notes on Blindness belgeseli ile 3 dalda BAFTA adaylığı elde etmiş olan Peter Middleton ve James Spinney ikilisi, Charlie Chaplin’in hayatını konu edinecek bir belgesel film çekme hazırlığında.



Amerika’daki hakları Showtime‘a ait olan, ayrıca İngiliz Film Enstitüsü ve Film4 tarafından desteklenen proje, hikayeyi Charlie Chaplin’in doğup büyüdüğü Victoria Londrası’ndan alarak onun kendisini Hollywood’un spot ışıkları altında bulmasını ve en sonunda kendi kendisini sürgün etme hikayesini anlatacak.



Chaplin’in ailesinin kendi arşivlerini açacağı ve adı şimdilik Charlie olarak belirlenen projede oyuncunun daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve video kayıtlarıyla birlikte BFI’nın kendi arşivi ve İsviçre’de bulunan Chaplin’s World müzesinden gelecek materyaller de kullanılacak.



Dünyadaki dağıtım hakları Cannes Film Festivali’nde satılması beklenen belgesel, her ne kadar bir televizyon kanalı olan Showtime tarafından çekiliyor olsa da gerek filmin yönetmenleri gerekse ele aldığı isim nedeniyle sinemalarda da gösterime girecek gibi gözüküyor.

