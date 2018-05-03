Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Ceylan Çapa, gösterişli hayatını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor. Çapa, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlenerek tepki gösterdi.

Magazin - 03.05.2018 18:24
Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden işletmeci Şebnem ve Celal Çapa çiftinin kızı Ceylan Çapan, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Çapa'ya bir takipçisinden: "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı.

Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek, " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.

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