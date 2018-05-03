Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Magazin - 03.05.2018 18:24

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden işletmeci Şebnem ve Celal Çapa çiftinin kızı Ceylan Çapan, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.Çapa'ya bir takipçisinden: "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı.Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek, " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.