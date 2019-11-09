Ceyda Ateş: "Kendimi seksi bulmuyorum"

Ceyda Ateş, Posta Gazetesi'ne hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Ceyda Ateş, Amerika'daki hayatıyla ilgili "Günlerim keyifli ve dolu dolu geçiyor. Ben hiç boş duramayan bir tipim. Oyuncu koçum Rodney Rowland’dan dersler alıyorum. Resim çizip, tablolar yapıyorum. İleride mutlaka bir sergi açmak istiyorum. Profesyonel at biniciliğim var ve Amerika’da da binmeye başladım. Hedefim oradan lisans almak. Şu ara onun peşindeyim. Zaten hayatımda hep spor var. Eşim Buğra ile yeni yerler keşfediyoruz, geziyoruz... Gayet güzel geçiyor yani." dedi.Güzel oyuncu, "Uzaklık ilişkinize nasıl yansıyor?" sorusuna "Tabii ki ikimiz için de hem mesafe hem aradaki saat farkı baya zorlayıcı oluyor. Ama Buğra üç ayda bir İstanbul’a gelecek zaten. Ben de tatillerde gitmeye çalışacağım. Neticede kariyerimiz için bir süre bunu yaşamak zorunda olduğumuzu bilerek bu kararı aldık." cevabını verdi.Ceyda Ateş, kendini seksi bulup bulmadığını "Seksi olmak kime göre, neye göre? Ben kendimi gerçekten seksi bulmuyorum. Bence bir insanı çekici yapan şeyler bilgisi, kendini geliştirmiş olması, konuşmasını, nerede nasıl davranması gerektiğini bilmesi, etrafında saygı uyandıran biri olması... Kendine ve tüm canlılara saygı duyması, merhametinin olması çok önemli. Bir insanda bunlar yoksa geri kalanların hiçbiri çok da önemli değil bence." diyerek açıkladı.Röportajın tamımını posta.com.tr'den okuyabilirsiniz..