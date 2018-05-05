Ceren Hindistan'dan duygulandıran paylaşım!

Manken ve oyuncu Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi öncesi saç tıraşı olurken bir görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Magazin - 05.05.2018 17:16
Ceren Hindistan'dan duygulandıran paylaşım!
29 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı.

Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu geçen gün Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı.

GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.

Ancak tüm bunlara rağmen Ümit Aslan, eski eşi Ceren Hindistan'ın çocuğun kemoterapi sürecini reddettiğini ve kendisine de çocuğunu göstermediğini iddia etmeye devam etti. Hal böyle olunca Ceren Hindistan Instagram hesabından kızının kemoterapi tedavisi sürecinden bir videosunu paylaştı.

İşte o video...



Ceren Hindistan, videoyu paylaştıktan sonra takipçileriyle şu notu paylaştı:

"Mesajlarınızla ağlattınız beni gecce gecce... Gittim yine o günlere... Halbuki bunlar hep bende kalacaktı. Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde "Anneciğim cam çizdi" diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye. Bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana... Olsun biz hiçbir zaman gücenmeyiz ama bizi kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın! Rabbim herkesin evladına sağlık versin."
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ceren Hindistan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Romantik anlar gecceye damga vurdu! Romantik anlar gecceye damga vurdu!
Aşkı ele veren detay! Aşkı ele veren detay!
Yusuf Çim’in set arkadaşları! Yusuf Çim’in set arkadaşları!
Merve Boluğur'dan tehlikeli hareketler! Merve Boluğur'dan tehlikeli hareketler!
Hatice Şendil nasıl kilo verdi? Hatice Şendil nasıl kilo verdi?
İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi! İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!
TSK açıkladı! İşte ölen terörist sayısı! TSK açıkladı! İşte ölen terörist sayısı!
Gizli kozmetik özellikleri olan besinler! Gizli kozmetik özellikleri olan besinler!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Adriana Lima Metin Hara'yı kıskandı!
  • Feyza Aktan'a kayınvalide desteği!
  • Murat'tan sonra Aslı!
  • Kenan Doğulu'dan alyans cevabı!
  • Aşk dolu paylaşım!
  • Ünlü oyuncu baba oldu
  • Boşanıyorlar mı?
  • Aleyna Tilki: "Gözlüğümü ver!"
  • Uzak mesafe sıkıntı yarattı!
  • Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Mert Fırat, Hande'yi sildi!
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Galada aşk üçgeni!
  • Defne Samyeli ateş püskürdü!
  • Murat'tan sonra Aslı!
  • Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!
Mert Fırat, Hande'yi sildi!