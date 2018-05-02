Ceren Hindistan geri adım attı!

Magazin - 02.05.2018 12:58

Ceren Hindistan'dan açıklama geldi!

Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!

Ceren Hindistan'in şaşırtan görüntüsü

Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş, Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Bunun üzerine hastane dava açmıştı.Günaydın'da yer alan habere göre; Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu.Ünlü manken, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu. (Kaynak: sabah.com.tr)