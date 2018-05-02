Ceren Hindistan geri adım attı!

Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini reddedince özel bir hastane tarafından mahkemeye verilmişti. Hindistan geri adım attı, yarım kalan tedavi ve kemoterapi için başka bir hastaneye başvurdu.

Magazin - 02.05.2018 12:58
Ceren Hindistan geri adım attı!
GÜNLERCE KONUŞULDU

Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş, Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Bunun üzerine hastane dava açmıştı.

Ceren Hindistan'dan açıklama geldi!

Ceren Hindistan'dan açıklama geldi!



PİŞMAN OLDU

Günaydın'da yer alan habere göre; Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu.

Ünlü manken, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu. (Kaynak: sabah.com.tr)

Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!

Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!



Ceren Hindistan'in şaşırtan görüntüsü

Ceren Hindistan'in şaşırtan görüntüsü
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Bağlantılar: Ceren Hindistan

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