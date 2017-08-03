Cepli Bilardo'da Avrupa 3'üncülüğü Türkiye'nin oldu!

Avrupa Gençler Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcu Samet Değirmenci, 10 top disiplininde Avrupa 3'üncüsü oldu.

Diğer Sporlar - 03 Ağustos 2017 20:18

Hollanda'nın Leende şehrinde 01 - 07 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda U19 kategorisinde mücadele eden Samet Değirmenci, çok önemli bir başarıya imza attı.



DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.