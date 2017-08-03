Hollanda'nın Leende şehrinde 01 - 07 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda U19 kategorisinde mücadele eden Samet Değirmenci, çok önemli bir başarıya imza attı.
DHA
Cepli Bilardo'da Avrupa 3'üncülüğü Türkiye'nin oldu!
Avrupa Gençler Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcu Samet Değirmenci, 10 top disiplininde Avrupa 3'üncüsü oldu.Diğer Sporlar - 03 Ağustos 2017 20:18
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