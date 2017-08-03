Cepli Bilardo'da Avrupa 3'üncülüğü Türkiye'nin oldu!

Avrupa Gençler Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcu Samet Değirmenci, 10 top disiplininde Avrupa 3'üncüsü oldu.

Diğer Sporlar - 03 Ağustos 2017 20:18
Cepli Bilardo'da Avrupa 3'üncülüğü Türkiye'nin oldu!
Hollanda'nın Leende şehrinde 01 - 07 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda U19 kategorisinde mücadele eden Samet Değirmenci, çok önemli bir başarıya imza attı.

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show

Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

  • Göztepe'de ayrılık!
  • Genç yüzücü dünya ikincisi oldu
  • Dünya şampiyonu Kayserili Ali
  • Drift İstanbul'da kupa Illyuk'un
  • Milli judocular hazır
  • Bornova Beckerspor'dan 2 imza
  • Rekorlara sahne oldu!
  • U20'ler 3 bronz madalya kazandı
  • Yüzme Yarışı birincileri belli oldu
  • Judoda bronz madalya

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin zorunlu ayrılığı!
  • Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!
  • Alina Boz'dan 150 bin liralık tazminat davası!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?