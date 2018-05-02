Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi!

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli dün gecce ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi.

Magazin - 02.05.2018 12:33
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı yönünde haberler bir süredir basında yer alıyordu. Fakat bu iddialar doğrulanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'a aşk iddiası sorulmuş ama bir cevap alınamamıştı. Dün Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı evine geldi. Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.

Daha sonra ikiliye Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı daha eşlik etti. Gecce yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.

Defne Samyeli'nin içerde olduğu anlaşılmasın diye güzel yıldızın aracı içeri otoparka alındı. Cem Yılmaz'ın aracı ise otoparktan çıkarılarak sokağa park edildi.

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