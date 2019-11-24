Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul trafiğine çözüm buldu. Ünlü komedyen yeni aldığı elektrikli bisikletiyle trafikte görüntülendi.
"TÜRKÇENİZ ÇOK GÜZEL"
Cem Yılmaz'ın elektrikli bisikletini kullanırken çok keyifli olduğu gözden kaçmadı. Ünlü komedyen ‘Karakomik Filmler’in gişede istediğini bulamamasını hatırlatılması üzerine “Türkçeniz çok güzel” diyerek soruyu geçiştirdi.
Cem Yılmaz trafik sorununa çözümü işte böyle buldu!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni satın aldığı elektrikli bisikletiyle trafikte görüntülendi.
24.11.2019 12:48 Magazin